В Архангельске состоится гастрономический фестиваль "Вкуснофест"

Фестиваль «Вкуснофест» пройдет в популярном формате городского пикника. Участники познакомятся с городскими ресторанами, их меню и шеф-поварами; попробуют можество вкуснейших блюд.

Гостям представится возможность попробовать особые блюда из специального фестивального меню; посетить выступления, мастер-классы и шоу-представления известных поваров, кондитеров, барменов, рестораторов; принять участие в кулинарных состязаниях друг с другом, лично познакомиться спрофессионалами индустрии и получить множество призов и подарков от ресторанов-участников, организаторов и партнёров фестиваля.

В самом центре Петровского парка расположится главная сцена фестиваля, где и будет проходить большинство кулинарных конкурсов и шоу-представлений, промежутках между которыми на сцену выйдут танцевальные коллективы, именитые диджееи (с авторскими сетами из главных танцевальных хитов сезона), известные музыкальные группы Архангельска. Не обойдётся действие и без приятных сюрпризов от организаторов и выступающих коллективов.

Фестиваль пройдет в воскресенье, 16 июля, в Петровском парке.