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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/01/51575.html

Общество

Студенты САФУ победили в международных интернет-олимпиадах

Студенты САФУ победили в международных интернет-олимпиадах
30 июня, на заседании ученого совета университета были вручены дипломы и медали победителям международных студенческих интернет-олимпиад 2016/2017 учебного года.

Интернет-олимпиада по дисциплинам «Информатика», «Сопротивление материалов», «Экология», «Экономика» традиционно проводится в два этапа. Второй тур сопровождается видеотрансляцией. Продолжительность олимпиады составляет 180 минут, в течение которых студенты 1–3 курсов демонстрируют свои знания.

Наград были удостоены студенты САФУ Роман Силин (Высшая школа энергетики, нефти и газа, диплом 1 степени), Даниил Вахлов (Высшая инженерная школа, диплом 1 степени), Владислав Тюкачев (Высшая инженерная школа, диплом 2 степени), Александр Чистяков (Высшая энергетики, нефти и газа, диплом 3 степени), Светлана Постникова (Высшая инженерная школа, диплом 3 степени).

Роман Силин, который победил в заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» (профиль «Техника и технологии»), также завоевал бронзовую медаль в международной Интернет-олимпиаде по математике и стал обладателем бесплатного купона для участия в Федеральном интернет-экзамене для бакалавров-2018. Также Роман приглашен на суперфинал Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике, который состоится с 16 по 19 октября 2017 года на базе Ариэльского университета (Израиль).

В третьем туре Интернет-олимпиады по математике приняли участие 105 студентов из 55 вузов и филиалов вузов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Кыргызстана, Словении. География участников охватила все федеральные округа Российской Федерации, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.Важно отметить, что успехи студентов-победителей открытых международных студенческих интернет-олимпиад учитываются при процедуре профессионально-общественной аккредитации вузов и в проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России», - пишет пресс-служба САФУ. 

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