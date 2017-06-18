Веркольские монахи освятили поклонный крест в старинной пинежской деревне

Поклонный крест освятили в старинной пинежской деревне Чаколе. Чин совершил наместник Артемиево-Веркольского монастыря архимандрит Иосиф (Волков) с братией.

Установили памятный знак в честь 880-летия деревни. Трехметровый крест изготовили жители деревень Чаколы и Матверы Александр Афанасьевич Денисов и Александр Александрович Денисов.

После освящения креста духовенство посетило храм в честь великомученицы Екатерины. С 2012 года восстанавливать церковь приезжают волонтеры проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». В нынешнем году добровольцев пятеро — четверо москвичей и один житель Уфы. Веркольская братия отслужила в церкви молебен на доброе дело.

Также монахи совершили молебен святому Георгию Победоносцу в деревне Матвере. Здесь сохранилась старинная часовня во имя великомученика Георгия. Местный жители восстановили ее: перекрыли крышу, обшили досками стены, установили крест, - сообщает пресс-служба Архангельской и Холмогорской епархии.