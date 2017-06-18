Ветер северо-восточный и восточный 2-7 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура ночью +5,+10°, на севере и северо-востоке области +1,+6°; днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 1 июля, 10:00
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/01/51571.html
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1 июля в Поморье ожидается теплая погода, возможны дожди и грозы
Облачная с прояснениями погода. На юге области местами пройдут дожди; грозы, ливни. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный и восточный 2-7 м/с, местами порывы 10-14 м/с. Температура ночью +5,+10°, на севере и северо-востоке области +1,+6°; днем +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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