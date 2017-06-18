Главным за связи со СМИ Игоря Годзиша стала Ирина Буйновская

Продюсер Архангельского городского телевидения Ирина Буйновская с сегодняшнего дня возглавила пресс-службу администрации Архангельска. Именно ее Игорь Годзиш выбрал в качестве своего спичрайтера и связующего со СМИ.

Стоит отметить, что Ирина Буйновская долгие годы работала на городском ТВ Архангельска и является достаточно известной фигурой в медиа-сфере. Ирина Петровна не имеет опыта работы чиновника, но, надеемся, у нее все получится.

Пост начальника пресс-службы администрации Архангельска стал вакантным после ухода Игоря Атапина. Он был начальником чуть больше года и вернулся в родной Санкт-Петербург.

Эксперты "Двины-Информ" отмечают, что Буйновская - большой профессионал и ей под силу помочь Игорю Годзишу в информировании населения о работе городской администрации.