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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/30/51573.html

Общество

Главным за связи со СМИ Игоря Годзиша стала Ирина Буйновская

Главным за связи со СМИ Игоря Годзиша стала Ирина Буйновская
Продюсер Архангельского городского телевидения Ирина Буйновская с сегодняшнего дня возглавила пресс-службу администрации Архангельска. Именно ее Игорь Годзиш выбрал в качестве своего спичрайтера и связующего со СМИ.

Стоит отметить, что Ирина Буйновская долгие годы работала на городском ТВ Архангельска и является достаточно известной фигурой в медиа-сфере. Ирина Петровна не имеет опыта работы чиновника, но, надеемся, у нее все получится.

Пост начальника пресс-службы администрации Архангельска стал вакантным после ухода Игоря Атапина. Он был начальником чуть больше года и вернулся в родной Санкт-Петербург. 

Эксперты "Двины-Информ" отмечают, что Буйновская - большой профессионал и ей под силу помочь Игорю Годзишу в информировании населения о работе городской администрации. 

Вчера 21:38

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Комментарии
Эсквайр, вчера 23:00

… а разве руководитель пресс-службы и спичрайтер – одно и то же? по-моему, у них разные задачи и направления деятельности… Вика, например, не упоминает спичрайтерство в качестве задачи пресс-служб… Обозвав мадам спичрайтером, ДИ принизил её роль

Пенсионер, сегодня 09:35

А зачем вообще нужна эта пресс-служба? Что, сити-менеджер сам не может отчитаться о том, что он, якобы, делает?
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