Главным за связи со СМИ Игоря Годзиша стала Ирина Буйновская

Стоит отметить, что Ирина Буйновская долгие годы работала на городском ТВ Архангельска и является достаточно известной фигурой в медиа-сфере. Ирина Петровна не имеет опыта работы чиновника, но, надеемся, у нее все получится.
Пост начальника пресс-службы администрации Архангельска стал вакантным после ухода Игоря Атапина. Он был начальником чуть больше года и вернулся в родной Санкт-Петербург.
Эксперты "Двины-Информ" отмечают, что Буйновская - большой профессионал и ей под силу помочь Игорю Годзишу в информировании населения о работе городской администрации.
… а разве руководитель пресс-службы и спичрайтер – одно и то же? по-моему, у них разные задачи и направления деятельности… Вика, например, не упоминает спичрайтерство в качестве задачи пресс-служб… Обозвав мадам спичрайтером, ДИ принизил её роль
А зачем вообще нужна эта пресс-служба? Что, сити-менеджер сам не может отчитаться о том, что он, якобы, делает?