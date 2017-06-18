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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/30/51569.html

Общество

В Новодвинске прошел кастинг на конкурс "Краса Новодвинска 2017"

В Новодвинске прошел кастинг на конкурс "Краса Новодвинска 2017"
28 июня в кинокомплексе «Дружба» состоялся отбор участниц на финал конкурса «Краса Новодвинска 2017», приуроченного к 40-летию Новодвинска.

В день проведения кастинга на подиум вышли 26 новодвинок. Из них в финал конкурса, который состоится в дни празднования дня города в конце августа, необходимо отобрать 12 участниц.

Жюри долго определялось с выбором. Качества девушек оценивались по сумме баллов за два конкурса - выход в облегающем и выход в платьях плюс интервью. В ходе жарких споров члены жюри решили дать шанс 15 участницам, но трое из них в ходе репетиций, тренировок и мастер-классов будут отсеяны, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. 

Пока в следующий этап конкурса прошли Валерия Листова - по зрительскому голосованию, Алиса Подгорная, Анна Вилачева, Даниэль Упеник, Анастасия Долинина, Зинаида Шилыковская, Анна Меркулова, Анастасия Ширяевская, Екатерина Березина, Юлия Полякова, Полина Нифанина, Полина Куц, Надежда Суслонова, Ирина Кононова и Виктория Горбунова.

- То, что девушки вышли сюда, это уже победа каждой из них, - отметил член жюри кастинга Евгений Глебов. - Ещё раз можно убедиться правдивости фразы, что самые красивые девушки живут в России, а я бы ещё добавил - в Новодвинске. После кастинга мы вышли на финишную прямую, с нетерпением ждём финального выхода наших красавиц на городскую сцену, чтобы выявить среди них сильнейшую.

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