В Архангельске открылся фирменный отдел концерна "Калашников" Концерн «Калашников» - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. На торжественной церемонии открытия фирменного отдела символическую красную ленточку перерезали заместитель генерального директора концерна «Калашников» Сергей Коробейников, коммерческий директор оружейного салона «Магнум» Александр Романцов и руководитель по развитию розничной сети концерна Андрей Коробицын. Кроме прямых поставок разнообразного оружия в наш город сотрудники магазина пройдут специальное обучение в концерне, и здесь откроется центр оружейного ремонта. Такие возможности будут востребованы не только у спортсменов, но и у архангелогородцев, увлекающихся охотой, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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