В Архангельске открылся фирменный отдел концерна "Калашников"

На торжественной церемонии открытия фирменного отдела символическую красную ленточку перерезали заместитель генерального директора концерна «Калашников» Сергей Коробейников, коммерческий директор оружейного салона «Магнум» Александр Романцов и руководитель по развитию розничной сети концерна Андрей Коробицын.
Кроме прямых поставок разнообразного оружия в наш город сотрудники магазина пройдут специальное обучение в концерне, и здесь откроется центр оружейного ремонта. Такие возможности будут востребованы не только у спортсменов, но и у архангелогородцев, увлекающихся охотой, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.