Посадка и высадка пассажиров осуществляется на остановках «Швейная фабрика» и «Авиакассы», сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Пятница, 30 июня, 21:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/30/51566.html
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В Архангельске автобусная остановка на улице Тимме временно отменена
В связи с проведением ремонта тепловой сети с 30 июня по 31 июля остановка общественного транспорта, расположенная на улице Тимме, д 17 временно отменена.
Посадка и высадка пассажиров осуществляется на остановках «Швейная фабрика» и «Авиакассы», сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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