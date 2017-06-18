Студенты САФУ создали мобильное приложение для абитуриентов

Приложение позволяет просматривать подробную информацию о поступлении в вуз и рейтинги поступающих. Над проектом работали студенты-информатики 2 курса Анна Назарова, Мария Ремблевская, Анна Сорванова, Максим Данилов и Юрий Ануфриев.

Как рассказали разработчики, приложение можно установить на гаджеты системы Android 5.0 и выше. Интерфейс программы отображает наименования высших школ САФУ, необходимые вступительные испытания и рейтинги абитуриентов, подавших заявление на поступление, - сообщает пресс-служба САФУ.

«Мы разработали свой сервер приложения, который соединяется с сервером САФУ и отправляет данные на мобильные устройства клиентов, — рассказывает студентка Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем Анна Назарова. — Сейчас приложение работает только в пределах кампуса университета. Однако скоро будет открыт внешний доступ и абитуриенты смогут узнавать информацию о ходе приемной кампании прямо из дома. Также мы хотим усовершенствовать программу, чтобы она могла работать и на основе гаджетов с системой Android 4.0».