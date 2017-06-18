В округе Майская горка будут благоустраивать дворовые территории

Компания «Элина» будет осуществлять работы по благоустройству большого двора по ул. Галушина 26, 28.

В округе Майская горка по федеральной программе «ЖКХ и городская среда» начинается благоустройство дворовой территории у домов 26 и 28 по ул. Галушина. Контракт заключен с победителем аукциона – компанией «Элина».

- Подрядчик имеет большой опыт оборудования дворовых территорий, хорошо зарекомендовал себя в городе. Тем не менее, и администрация округа, и жители будут контролировать ход и результат выполнения работ, оказывать необходимую помощь, - отметил глава округа Майская горка Александр Феклистов.

Основной объем работ на данных внутридворовых территориях связан с обустройством комфортных и безопасных детских игровых зон.

- Могу с уверенностью сказать, что детские площадки во дворах, где мы будем выполнять работы, станут уникальными для города. Они будут насыщены большим количеством тренажеров, красочного игрового и спортивного оборудования. Площадка отделяется от проезжей части ограждением и застилается специальным противоударным покрытием. Учтены все нормы безопасности, и при этом объекты будут интересны детям и взрослым, - уточнила детали руководитель отдела продаж ГК «Элина» Марина Железко.

Подрядчик планирует завершить работы в течение месяца, чтобы уже этим летом ребята смогли вдоволь наиграться на новой площадке, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.