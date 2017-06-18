Котласская бригада "скорой помощи" стала лучшей в области

В Архангельске прошёл третий конкурс профессионального мастерства выездных бригад скорой медицинской помощи. За звание лучшей поборолись 12 команд.

Алексей Крюков, заместитель министра здравоохранения Архангельской области, пожелал участникам успехов:

«Во всех соревнованиях есть победители и побеждённые, но я призываю вас относится к этим состязаниям как к возможности получения новых знаний и повышения профессионализма».

После жеребьевки медикам предстояло продемонстрировать свои знания, навыки и умения в экстренных и неотложных ситуациях на четырёх этапах: дорожно-транспортное происшествие, сердечно-легочная реанимация, ситуационные задачи и тестовый контроль.

Организаторы и статисты постарались максимально приблизить к реальности все ситуации.

—Оценивается полнота диагностики травмы пострадавшего и всех лечебных мероприятий, а также оперативность принятия решений и оказания медицинской помощи, – пояснил главный судья соревнований, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по скорой медицинской помощи Сергей Костеневич.

Судьи, в числе которых сотрудники станций скорой медицинской помощи, подчеркивали: если команда работает быстро, последовательно, слаженно, то человек будет спасен не только в теории, но и на практике.

Участники поблагодарили организаторов за их труд и высокий уровень подготовки этапов.

—Этот конкурс для нас имеет большое значение – это показатель нашей работы в повседневной жизни, требующий порой всех душевных сил и полной отдачи, это наше мастерство и самое главное – готовность всегда прийти на помощь. Неверные действия на конкурсе – это всего лишь потерянные очки, но в реальности они могут стоит кому-то жизни. Права на ошибку у нас не будет, – поделился фельдшер Котласской ЦРБ Иван Сучков.

На этапе «Дорожно-транспортное происшествие» лучшими стали фельдшеры Мирнинской ЦГБ Анна Титова и Матвей Масленников. На этапе «Сердечно-легочной реанимация» – бригада Вельской ЦРБ: Ольга Трапезникова и Ксения Брагина. На этапе «Ситуационная задача» лучшие знания и навыки показали фельдшеры Котласской ЦРБ Иван Сучков и Анжела Кондратович.

Победителем конкурса и обладателем звания лучшей бригады скорой медицинской помощи 2017 года стала команда из Котласа. Они же забрали и приз зрительских симпатий, очаровав жюри своим оптимизмом и профессионализмом, - сообщает пресс-служба правительства области.