В Мирном школьники посадили у стен храма деревья

Третьеклассники одной из школ города Мирного посадили у местного Михаило-Архангельского храма деревца пихты и рябины. Также в добром деле поучаствовали вместе со своими родителями дети с ограниченными возможностями здоровья из общества «Радуга».

«Наш класс занял первое место в городском эко-баттле: мы собрали 666 кг макулатуры, — рассказала Татьяна Степаненко, классный руководитель инициативных ребят. — Я рассказывала детям о том, как важно спасать лес, город. А по выходным мы собирали в городе макулатуру: ходили в том числе и по магазинам, аптекам. Потом к нашей эко-битве подключились родители и другие родственники. Нашему классу за первое место в конкурсе дали сертификат на поездку в Кенозерский национальный парк и еще один сертификат на 20 саженцев. Ребята пришли сажать пихты и рябины целыми семьями. Все остались очень довольны, так светло теперь на душе».

Отметим, что Татьяна Степаненко помимо работы в общеобразовательной школе, занимается с учениками мирнинской воскресной школы. Педагог проекта «Открытые двери», она ведет для ребят с ограниченными возможностями здоровья и их родителей кружок «Мукосолька», - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.