Село Нёнокса отметит юбилей

В июле село Нёнокса будет отмечать своё 620-летие. Юбилейные торжества стартуют 6 июля, они пройдут в атмосфере сельских гуляний. Ожидается шествие по красивейшим и историческим местам села, работа интерактивных тематических площадок, концертная программа, парад традиционных костюмов, дружеское общение, мастер-классы и хороводы.

Цикл мероприятий просветительского характера с 6 по 14 июля для нёнокшан и гостей села подготовили фольклорная московская группа «Поварская слобода» и скайп-хор «Посад Нёнокса», фольклорно-этнографическая студия «Нёнокоцкая ключёвка» и народный хор «Поморская жемчужина». Некоторые из них адресованы напрямую нёнокшанам, например, литературная встреча памяти их земляка Владимира Коковина или вечер «Нёнокский романс». Некоторые стали уже хорошей традицией - поход на малую Рёжму, праздник Тихвинской иконы Божией Матери, круглый стол на тему «Фольклорно-этнографические экспедиции в Нёноксу 1994-2016 гг.».

10 июля почти 50 мастеров различных видов современного народного искусства и традиционных ремёсел, участников III Международного поморского мастерового схода, который состоится в Малых Корелах, как настоящий этнографический десант высадятся в Неноксе для знакомства с краем, его традициями, обычаями, бытом. Также они проведут мастер-классы для всех желающих.Важный и любимый нёнокшанами праздник первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) будет традиционно отмечен утренней литургией и вечерними Петровскими кружаниями.

И, конечно, 15 июля с утра и до позднего вечера для нёнокшан и гостей села развернётся праздничная программа, посвященная 620-летию села Нёнокса. Запланированы: карнавальное шествие, поздравления, концерт, колокольные звоны, песни, игры и дискотека.

Организаторы приглашают всех желающих познакомиться с культурным пространством села Нёнокса, насладиться атмосферой праздника, прикоснуться к истории северного края, и, конечно, пообщаться с участниками фольклорно-этнографических коллективов Москвы, Архангельской области и других регионов России, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.