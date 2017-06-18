Улицу Маяковского в Архангельске готовят к благоустройству

В Соломбале продолжается формирование комфортной городской среды на территории, прилегающей к набережной.

Прошлым летом возродили аллею на улице Челюскинцев. Теперь аллея носит имя Северных конвоев и стала одним из первых объектов, с которого начались масштабные преобразования на территории Соломбальского округа.

Аллея Северных конвоев ведет к закладному камню «Тем, кого не вернуло море» на набережной Георгия Седова, ее украсили рябины и красивые цветники, проложена пешеходная дорожка и установлены скамейки, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Этим летом мы продолжим работу: начнем со свода переросших тополей на ул. Маяковского от пр. Никольский до наб. Георгия Седова. Общественный совет округа считает, что здесь стоит разбить сиреневую аллею. Мы работаем на перспективу: к моменту завершения реконструкции набережной Георгия Седова хотим облагородить прилегающие улицы, - пояснил глава Соломбальского округа Александр Чечулин.