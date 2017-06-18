Сегодня в некоторых домах Архангельска отключат водоснабжение

Сегодня в связи с проведением ремонтных работ на сетях МУП «Водоканал» с 9 до 17 часов отключается холодное водоснабжение на ул. Школьная, 84, 84/1, 84/3, 86, 88, 108, 108/2, 162/1, по ул. Пирсовая, 63 (колонка) сегодня ремонт должен быть завершен до 17.00.

В связи с ремонтными работами ОАО «ТГК-2» с 9 до 17 часов отключено горячее водоснабжение на наб. Северной Двины, 87, 93, 93/1, 95, 95/2, 96, 98, 98/1, 100, ул. Свободы, 1; до 17.00 ремонт должен быть завершен по ул. Адмирала Кузнецова, 21/1.

Для проведения ремонтных работ на электросетях с 8.30 до 17 часов электроснабжение отсутствует на ул. Гагарина, 51, 51/1, 53, 53/1, 55, 55/1, 57, 57/1, 59, 59/1, ул. Первомайская, 30/3, 30/4, 32, 33/2, 34/3, ул. Овощная, 33, 33/2; с 9.00 до 16.00 – на ул. КЛДК, 1 -20, 87 -105, ул. Близниной, ул. Тимуровская, ул. Грина.