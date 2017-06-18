Работающие пенсионеры Поморья получили поддержку от сенаторов

Как сообщила первый заместитель председателя комитета, сенатор от Архангельской области Людмила Кононова, новый закон уменьшает период перерасчёта пенсий с четырёх месяцев до одного.
Это позволит избежать распространенной ситуации, когда, например, пенсионер увольняется с работы в первых числах февраля, данные поступают в Пенсионный фонд с 1 до 15 апреля, решение об индексации принимается в мае, а восстановление индексации происходит в июне. Таким образом, человек недополучает положенные деньги.
Подготовленный и принятый сенаторами закон устанавливает выплату пенсий в новых суммах с учетом индексации с месяца, следующего за месяцем увольнения, - сообщает пресс-служба правительства области.
Источник финансирования – денежные средства, предусмотренные на выплату трудовых пенсий, сообщила архангельский сенатор.