В Архангельске состоялась прогулка Сергея Рубинштейна в экзоскелете

В Архангельске на набережной Северной Двины, не взирая на сильный ветер и холодную погоду, состоялась прогулка Сергея Рубинштейна в экзоскелете.

Это – следующий этап большой исследовательской работы группы инженеров, врачей, специалистов СГМУ, 1-й городской больницы имени Е.Е.Волосевич и компании «ЭкзоАтлет». Прогулке в экзоскелете предшествовали тренировки в зале ЛФК, семейное торжество четы Рубинштейнов – венчание в июле 2016-го, работа в офисе.Сергей Рубинштейн –активный пилот проекта, он одержим главной целью – восстановить утраченную девять лет назад способность самостоятельно передвигаться. «Сегодня сбылась моя давняя мечта пройтись по нашей красивой набережной, проверить свои возможности и показать другим, что все возможно, надо только не бояться и очень желать. А еще я очень хочу, чтобы экзоскелет перешел из разряда реабилитационного прибора в обычный, став помощником в быту, на работе, на отдыхе, чтобы можно было им свободно пользоваться, передвигаться, не задумываясь о помощи со стороны», - сказал Сергей.

Накануне он преодолел лестничный пролет – тренировки проходят в отделении восстановительного лечения 1-й горбольницы. Экзоскелет имеет несколько вариантов настройки «шага», на набережной были применены два из них: высокий - для ровной поверхности и средний - при подъеме по ступенькам. Пилот прошел участок набережной от улицы Свободы до площади Мира и поднялся к монументу, олицетворяющему Победу советского народа в Великой Отечественной войне. И это очень символично, что Сергей посетил мемориал, продемонстрировав свою победу над недугом.

Новая версия усовершенствованного и сертифицированного экзоскелета поступила в регион в марте этого года и сразу была включена в процесс реабилитации, - сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области».

«Безусловно, проект успешно развивается. Важно отметить внедрение в процесс реабилитации инноватику. С помощью применения высоких технологий повышается и качество оказания медицинской реабилитации, и качество жизни наших пилотов, их семей. У пациентов происходит переосмысление и формируется желание работать над собой, ответственно относится к своему здоровью. Участвуя в этом проекте, мы видим возросшую мотивацию пилотов заботиться о своем физическом состоянии», - сказала руководитель социального кластера Юлия Ковалева.