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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/29/51543.html

Общество

В Архангельске продолжают ликвидировать несанкционированные свалки

В Архангельске продолжают ликвидировать несанкционированные свалки
Проблема несанкционированных свалок обострилась, как только в Архангельске растаял снег. На протяжении двух месяцев в каждом городском округе ликвидированы сотни скоплений мусора. Новые возникают и в тех же местах, и на других участках. Причин тому несколько.

- Только в этом году в Соломбальском округе было ликвидировано порядка 100 стихийных свалок разного объема. Стал ли округ после этой работы идеально чистым? Нет. Ежедневные рейды показывают, что на тех же местах вновь вырастают кучи хлама. Жители частных домов не хотят заключать договоры на вывоз и захоронение мусора, продолжают приносить пакеты с отходами на общедоступные территории, туда же нередко выкидывают мусор из проезжающих мимо автомобилей, - рассказывает глава Соломбальского округа  Александр Чечулин.

Жилищное законодательство обязывает каждого горожанина заключить договор на вывоз мусора. У жителей многоквартирных домов эта услуга включена в тариф за содержание. Собственники частных домов должны самостоятельно заключить такой договор с одной из компаний, занимающихся вывозом мусора. Таких в Архангельске порядка 15, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Сказать, что оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов ляжет непосильным бременем на частных собственников, нельзя. Стоимость по договору составляет чуть больше 200 рублей в месяц с одного домовладения. 

- В Кемском поселке более 300 частных домов. 4 года мы призываем жителей оплачивать вывоз мусора. Пока договоры заключили 87 собственников.  Организовать вывоз мусора в нормальном режиме невозможно: остальные все равно будут выкидывать свои отходы в общие контейнеры, они будут переполняться и образовывать свалки. Предприятия, которые занимаются вывозом мусора, работать на таких условиях не соглашаются, и это понятно. У нас люди живут на локальной территории, но продолжают замусоривать свой поселок – пакеты и хлам везде: от берега реки до пустырей и дороги. Считаю, что единственный способ – изменить законодательство таким образом, чтобы жителей можно было штрафовать за не заключение договора на вывоз мусора. Причем штраф должен быть чувствительным, - делится своим мнением председатель ТОС «Кемский» Валерия Малышевская.

Только в Соломбальском округе в прошлом году было израсходовано 1,5 млн. рублей на борьбу со свалками. Всего бюджет округа по статье «Благоустройство» - 8 млн. рублей. На потраченные полтора миллиона можно было бы отремонтировать все изношенные деревянные мостки в Соломбале, поставить не одну детскую площадку, лавочки, вазоны. Но мириться с захламлением невозможно, поэтому главы округов вынуждены отказываться от созидательных проектов в пользу вывоза мусора.

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