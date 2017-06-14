«Единая Россия» и Елена Вторыгина собрали женщин на межрайонный женский форум

В селе Карпогоры состоялся межрайонный женский форум «Женский диалог», - сообщила пресс-служба «Единой России» в Архангельске.

Его организаторами стали депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, председатель стратегического совета «Союза Женских Сил» Елена Вторыгина, Архангельское региональное отделение партии «Единая Россия», фонд региональных проектов «Успех».

В рамках форума Елена Вторыгина выступила с презентацией деятельности Женской палаты депутатов. Елена Арасланова, главный врач Северодвинского роддома рассказала о проблемах сохранения женского здоровья. Этой теме была посвящена специальная дискуссия.

Также Светлана Братына, помощник Елены Вторыгиной и Сергей Зверев, председатель Северодвинской общественной организации инвалидов с потерей слуха, руководитель проектов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, трудовой и спортивной реабилитации рассказали об опыте привлечения ресурсов на реализацию проектов в различных сферах.

- В Пинежском районе в органах местного самоуправления самый большой воз проблем несут на себе наши женщины! У меня огромное желание им помочь – научить новым подходам в работе, рассказать о том, что происходит в центре, какие федеральные программы действуют, - сообщила Елена Вторыгина. Рассказываю о работе нашей областной женской палаты депутатов. Туда вошли женщины-председатели районных советов депутатов. Пригласила войти в него Наталью Леонидовну Шехину, руководителя Пинежского собрания депутатов. Мы также говорили о положительном опыте работы с фондами, в частности, четыре наших муниципальных образования научились работать с фондом Марины Гордеевой. Этот фонд активно поддерживает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И четыре наших муниципальных образования в результате взаимодействия с фондом получают деньги на реализацию своих проектов», - сообщила Вторыгина.