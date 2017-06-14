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Четверг, 29 июня, 20:20
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/29/51533.html
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Мамонтенок Люба будет принимать гостей ещё три дня
1 июля – последний день работы выставки «Находка на краю земли», которая разместилась в музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова.
Главный экспонат выставки - детёныш мамонта с полуострова Ямал, сохранившийся в вечной мерзлоте.
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