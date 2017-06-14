В Архангельске пройдет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников

Один из главных финалов всероссийской олимпиады школьников в следующем учебном году пройдёт в Архангельске – такое решение принято на совместном заседании Совета Российского союза ректоров и Российского совета олимпиад школьников.

Заседание проходит в Москве на базе библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова. Руководители ведущих университетов страны и представители Министерства образования и науки РФ обсуждают вопросы взаимодействия вузов и организаторов школьных олимпиад.

Как стало известно, Архангельску доверено право проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады по химии. Весной 2018 года лучшие последователи Менделеева будут состязаться на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба САФУ.

Сильнейших школьников страны в рамках всероссийской олимпиады наш вуз принимал уже три раза: в 2010 году на площадке университета проходила олимпиада по химии, 2015 году – по информатике и ИКТ, в апреле 2017 года – по истории, - сообщает пресс-служба областного правительства.