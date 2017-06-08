Эдуард Смелов: «Вроде бы банкроты, но крупные проекты делаем»

20 июня на «Двине-Информ» была опубликована статья, где анализируются проблемы архангельского «Водоканала». Мы предоставляем слово и руководству муниципального предприятия. На вопросы отвечает первый заместитель генерального директора МУПа Эдуард Смелов, до конца мая занимавший пост руководителя.

-Эдуард Юрьевич, главный вопрос: тарифы выросли, но почему нет инвестиций?

- Сразу хочу пояснить, что сегодня архангельский «Водоканал» может распоряжаться только относительно небольшой частью средств, поступающих от потребителей. Львиная доля уходит на погашение кредиторской задолженности.

Действительно, за последние несколько месяцев для населения повысился тариф на водоснабжение и водоотведение: сначала в декабре 2016 года на 20 процентов, а с июля 2017 года — ещё на 10 процентов. На самом деле повышение экономически обоснованного тарифа произошло практически на 100 процентов: резкий рост для населения сдерживается за счёт субсидии областного правительства.

В 2016 году у предприятия была выручка 850 млн рублей, а в 2017 она составит 1, 550 млн рублей. Но, что в текущем году, что в прошлом, действует постановление судебных приставов. Согласно постановлению, деньги, 100 процентов средств, поступающих на расчётный счёт и в кассу предприятия, списываются. Деньги, поступающие от населения в городской Центр расчётов, списываются в размере 50 процентов.

Таким образом, в прошлом году «Водоканал» получал от населения 50 млн рублей. При этом предприятия могло распоряжаться 25 млн рублей. В этом году тарифы выросли и мы получаем от населения 60 млн рублей. Но распоряжаться мы можем 30 млн в месяц.

За год мы сможем использовать только 360 млн, хотя выручка в целом составит 1 млрд 550 млн рублей. Повторюсь, основная часть средств уходит в погашение «кредиторки».

- Эдуард Юрьевич, напомните, кто входит в число кредиторов, перед которыми «Водоканал» накопил долгов?

- Архэнергосбыт, МРСК, СЦБК, Мособлбанк, министерство финансов Архангельской области, региональное министерство природных ресурсов и ЛПК, Росприроднадзор. В общей сложности мы им должны около 1 млрд 400 млн.

Поэтому постановка вопроса о том, что тарифы подняли в два раза, а инвестиций нет — в целом справедливая. Другое дело, что мы поставлены в очень жёсткие условия.

- А что вы можете сказать о необходимости публичных отчётов «Водоканала»?

- Вопрос в том, с какой периодичностью такие отчёты нужно проводить. Мы докладывали на сессиях городской Думы в ноябре и декабре. Обычно МУПы проводят ежегодные отчёты.

- Процесс определения концессионера идёт?

- Конечно. Но как всегда есть нюансы. В структуре задолженности, которая на начало 2017 года составляла 1,8 млрд рублей, доля «Архэнергосбыта» находилась в пределах 500 млн рублей. За пять месяцев текущего года за счёт роста тарифа удалось снизить задолженность перед этим кредитором более чем на 40 млн рублей. Сейчас наша задолженность перед «Архэнергосбытом» составляет 450 млн рублей. И это единственный кредитор, который отказывается подписать мировое соглашение по реструктуризации долга.

Но нельзя объявить конкурс для потенциальных концессионеров, если не погашена «кредиторка».

Почти полгода ушло у нас на то, чтобы проработать этот вопрос с потенциальными концессионерами, чтобы инвестор согласился авансом внести концессионный платёж. Таким образом мы смогли бы погасить нереструктурированную задолженность. Концессионер смог бы вернуть себе эти деньги, работая в дальнейшем по тарифу. Но пока мировое соглашение не подписано «Архэнергосбытом» мы не можем урегулировать задолженность по этой схеме.

- Правда ли, что срок действия концессии планируется увеличить c 25 до 49 лет?

- По первому варианту концессии получалось, что в течение 25 лет мы проведём реконструкцию всех насосных станций, центральных очистных сооружений, но у нас останется слабое место — водопроводные и канализационные сети.

После 25-летнего этапа финансовая модель предусматривает, что тариф должен расти ниже, чем инфляция. И денег бы хватило, чтобы заменить около 70 км водопроводных и 80 км канализационных сетей. При этом реальная протяжённость водопроводных сетей по факту в городе — 460 км, а канализационных — 420 км. И это, не считая бесхозных участков, которыми приходится заниматься нашему предприятию.

Поэтому 25-летний период действия концессии подразумевает, что мы поменяем самые дырявые сети, но это всего лишь 20 процентов от того, что надо сделать. Кардинально при таком количестве проблем за 25-летний срок все сети не перелопатить. Поэтому возникло предложение о новом сроке. Это вопрос «длинных денег».

- Не могу не задать вопрос о вашей должности. Сейчас вы первый заместитель генерального директора МУПа. Есть шанс восстановления в должности руководителя предприятия?

- Да, как только я исправлю ситуацию. Требование прокуратуры — законно, поскольку де-юре на момент своей работы на «Водоканале» я не вышел из бизнеса. К сожалению, процесс ликвидации юридических лиц, к которым я причастен, затянулся. Хотя сами компании, о которых идёт речь, не ведут никакой деятельности с 2014 года, то есть с момента, когда я завершил собственный бизнес.

Была ликвидирована только половина компаний из шести, три находятся в процессе ликвидации. Чтобы как-то ускорить, я просто выхожу из этих обществ, а их ликвидацией будут заниматься мои бывшие партнёры.

- Сможет ли «Водоканал» в 2017 году провести какие-то модернизационные мероприятия?

- Да, даже при дефиците средств мы планируем такие работы.

Самое больное место на наших сетях — дюкеры — напорные участки трубопровода, проходящие по дну реки. Они находятся в плачевном состоянии. Их обследовали эхолотами, с помощью водолазов. Исходя из наших расчётов, самый дырявый дюкер — это «пятисотка» (500 мм), который идёт из центра города в Соломбалу. В этом году мы проведём реконструкцию новым, ещё неиспользованным в Архангельске методом санации.

Мы заведём в дюкер огромный полиэтиленовый «чулок». За счёт закачиваемой горячей воды он расправится и займёт всё пространство трубы. В течение двух дней он остывает (в это время водоснабжение будет вестись через другой дюкер). Далее вода сливается. Результаты будут обследованы с помощью метода телеинспекции (робот, снабжённый телекамерой для оценки состояния внутренней поверхности труб). Это недешёвое удовольствие. Весь комплекс работ стоит около 20 млн рублей. Но мы значительно снизим потери воды.

Всего у нас 12 дюкеров. Работы по ним запланированы в инвестпрограмме. Причём в самые первые годы действия программы.

- Это единственное, что будет сделано в 2017-м?

- Есть и другие мероприятие. Северный округ обеспечивается водой от собственных очистных сооружений. Во время приливов идёт солёная вода, при паводках — вода тоже не выдерживает по качеству. В этом году мы приступаем к работам по изысканию и проектированию. А в следующем — начнём строить новый дюкер через Кузнечиху на Сульфат. К концу 2018 года мы должны переключить Северный округ на центральные очистные сооружения.

В этом году мы также строим собственными силами новый фильтр для водоснабжения острова Кего. Это по линии предприятия «Водоочистка». Я уже не говорю по поводу ремонтов и реконструкции водонасосных и канализационных станций. Вроде бы банкроты, но крупные проекты делаем.

- Многие горожане сетовали на недавнее отключение воды во всём городе. Что успели сделать за полсуток?

- Мы подключали новый водовод - «пятисотку», ведущую от центральных очистных к новым домам на Московском проспекте.

Для этого пришлось остановить все очистные. Прежде архангельский «Водоканал» так не работал никогда. Смысл в том, чтобы реализовать максимальный план мероприятий при отключении. В этот период — преимущественно ночью — мы успели очень многое: поменяли 10 задвижек на сетях, которые не работали и создавали проблемы, врезали новую трубу, вычистили две резервных ёмкости для воды. И включиться нам удалось чуть раньше запланированного времени.