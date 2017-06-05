«Соломбала-Арт» приглашает на "Летний вечер в парке"

Творческий марафон «Летний вечер в парке» проходит уже четвертый год. За это время он стал своеобразной визитной карточкой Соломбалы.

Начинающие и известные артисты, народные мастера, работающие в разных жанрах декоративно - прикладного искусства – желанные гости праздника, аналога которому нет ни в одном другом округе Архангельска.

1 июля состоится летний вечер «Попутного ветра в паруса», посвященный Дню работников речного и морского флота.

В программе вечера:

- «Море волнуется…» интерактивная площадка для всей семьи;

- «За доблесть и силу российского флота» творческий марафон на концертной площадке;

- «Из бумаги мы кораблик мастерим»;

- «Рукотворные чудеса» аллея мастеров;

- запись в творческие объединения Культурного центра «Соломбала - Арт».

«Летний вечер» пройдет накануне самого праздника, который отмечается в первое воскресенье июля, в самый разгар лета. День работников морского и речного флота призван чествовать всех профессионалов данной отрасли: речников и моряков торговых и пассажирских суден и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов.

Концерты живой музыки, ярмарка изделий современного творчества, дворовые игры для детей и взрослых, детская развлекательная программа, мастер-классы, игротека, кинопоказы и ещё много сюрпризов ждет Вас в нашем парке. Летние вечера в парке - это прекрасный способ провести время летним вечером.

Следующий «Летний вечер» пройдет 8 июля с 17:00 до 20:00 часов и будет посвящен Дню семьи, любви и верности. В случае непогоды праздник состоится в помещении культурного центра «Соломбала - Арт».

Обо всех событиях и мероприятиях КЦ «Соломбала-Арт» читайте на сайте www.solombala-art.ru и узнавайте по телефону 22-54-33