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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/28/51510.html

Общество

28 июня в Поморье вновь ожидается дождливая погода с грозами

28 июня в Поморье вновь ожидается дождливая погода с грозами
Облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами грозы, ливни, ночью и утром туман.

Ветер ночью юго-западный и западный 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с; днем западный и северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +8,+13°; днем +10,+15°, местами до +20°, - сообщает Северное УГМС. 

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