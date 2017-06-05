Ветер ночью юго-западный и западный 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с; днем западный и северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +8,+13°; днем +10,+15°, местами до +20°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 28 июня, 13:59
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/28/51510.html
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28 июня в Поморье вновь ожидается дождливая погода с грозами
Облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами грозы, ливни, ночью и утром туман.
Ветер ночью юго-западный и западный 2-7 м/с, местами порывы 9-14 м/с; днем западный и северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +8,+13°; днем +10,+15°, местами до +20°, - сообщает Северное УГМС.
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