В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь

19 июня 12 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Архангельска прибыли на побережье Белого моря у старинной деревни Яреньга с целью прибраться на «вечной стоянке» карбасов - небольших прибрежных беломорских судов.

«Лежбище» отработавших свое корабликов очищали от мусора в течение 4 дней.

Отметим, что это первый волонтерский лагерь, организованный на территории национального парка «Онежское Поморье». Добровольцы поселились в доме местной жительницы Маргариты Петровны Терещенко, которая не только обеспечила им кров, но и рассказала об истории деревни Яреньга и о том, чем же так примечательны карбасы.

Работы у волонтеров было много. Собранного по итогам смены мусора хватило чтобы два раза наполнить кузов грузовой машины. Изначально планировалось, что свой труд добровольцы закончат 23 июня. Но из-за погодных условий – в Унской губе буйствовал шторм – им пришлось покинуть свою стоянку на день раньше. Но и эта мера в итоге не спасла их от непогоды. Часть пути из Яреньги до автобуса, который должен был отвезти волонтеров в Архангельск, пришлось преодолеть не по морю, а пешком по болотистой местности. В итоге, покинув побережье Белого моря в 9 утра, в столицу Поморья добровольцы прибыли уже к полуночи.