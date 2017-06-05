13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку

Опубликованы результаты самого массового ЕГЭ 2017 года – экзамена по русскому языку. В Архангельской области 71 выпускник получил максимальную оценку в 100 баллов – это практически в два раза больше, чем в прошлом году.

Итоги этого ЕГЭ можно назвать впечатляющими, поскольку результаты, показанные выпускниками 2017 года, оказались значительно лучше, чем достижения предшественников.

—Высочайший результат в 100 баллов показал 71 выпускник. Для сравнения, в прошлом году в рядах стобалльников было 37 ребят. Важно отметить, что работа каждого третьего выпускника оценена в диапазоне от 80 до 99 баллов, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Не справились с заданиями ЕГЭ по русскому языку всего 13 человек, в прошлом году таких ребят было 17. Пересдать экзамен они смогут либо 29 июня в резервный день, либо в рамках дополнительного этапа итоговой аттестации, который состоится в начале сентября.

27 июня завершается приём апелляций от ребят, которые не согласны с полученными на этом ЕГЭ баллами. Затем заявления будут рассмотрены специальной комиссией, поэтому окончательные результаты могут немного измениться, - сообщает пресс-служба правительства области.