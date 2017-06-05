В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»

Танцевальный лагерь «Dance World» работал с 19 до 25 июня при Архангельском городском культурном центре. Всего в нём отдохнули и набрались мастерства более пятидесяти детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Каждый школьник имел уникальную возможность научиться азам танцевального искусства, ведь в лагерь приглашали не только тех, кто имеет танцевальную подготовку, но и новичков. В течение семи дней ребята обучались современным танцевальным направлениям: Hip-hop, Jazz-funk, Dancehall, Popping, K-pop, Break dance. 10 волонтеров и 5 тренеров, в числе которых была топ-тренер Майя Селезнёва, насытили программу мероприятий мастер-классами, тренингами, играми, участием в ярком и незабываемом флешмобе в День города.

Перед итоговым выступлением отрядов состоялся кастинг, где каждый имел возможность показать свой уникальный талант: ребята танцевали, пели, читали стихи. Лучшие из лучших попали в программу итогового мероприятия, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Завершающее выступление состоялось на пр. Чумбарова-Лучинского в рамках празднования Дня города. У каждого из четырех отрядов был свой специально подготовленный номер, хореограф и неповторимый стиль. На площадке у Центра традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» юные танцоры показали зрителям всё, чему научились за время пребывания в лагере.

- Наши ребята показали себя достойно, их выступление было встречено громкими овациями, - отметила менеджер отдела культурно-массовых мероприятий АГКЦ Марина Смирнова.