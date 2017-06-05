Новости дня

В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь

13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку

В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»

В Затоне продолжается благоустройство дворов

Мобильная версия 16+

Вторник, 27 июня, 18:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/27/51505.html

Общество

В Архангельске пройдет Всероссийский Фестиваль красок

В Архангельске пройдет Всероссийский Фестиваль красок
8 и 9 июля, начиная с 14 часов, в парке аттракционов «Потешный двор» будет проходить яркое и по-настоящему красочное мероприятие.

Начало июля для Архангельска вот уже в который раз окрасится самыми яркими цветами – в столице Поморья состоится Всероссийский Фестиваль красок. Два дня настоящего веселья, десять часов танцевальной музыки от лучших творческих коллективов и известных диджеев страны, тонны натуральной краски холи и свободный вход – вот главные критерии фестиваля.

- Здесь вас ждёт большой концерт и запуск красок. Прийти может любой желающий – ограничений нет. К тому же, приходить можно в любой одежде, приветствуются также необычные наряды. Больше всего подойдёт белая одежда – на ней лучше видны яркие цвета,  – отметила заместитель директора парка Наталья Шаврина.

Вся краска, которая будет использована на Всероссийском Фестивале, прошла необходимые проверки и безопасна для человека. Краска отлично смывается с кожи и отстирывается с одежды. Приобрести её можно уже на мероприятии по 150 рублей за пакетик.

Главная идея Фестиваля состоит в том, что здесь все равны, независимо от цвета кожи и национальности, возраста и пола. Здесь нет места вредным привычкам, а допускаются только положительные эмоции, заражающие всех, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Сегодня 15:24

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходомСегодня 14:12

Молодежь пьет. Несмотря на запретыСегодня 10:21
1 комментарий

27 июня в Поморье пройдут ливневые дождиСегодня 08:00

Архангельск vs Северодвинск: «пазики» не пройдут!Вчера 14:53
24 комментария

Две школы Архангельска получили имена Николая Лаверова и Павла УсоваВчера 12:29

Общество

В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерьСегодня 16:07

13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языкуСегодня 16:05

В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World» Сегодня 16:02

Завершено асфальтирование участка трассы Усть-Вага–ЯдрихаСегодня 14:51

В Добролюбовке открылась выставка атласных розСегодня 12:02

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Онежском Поморье прошел первый волонтерский лагерь

13 школьников Поморья не сдали ЕГЭ по русскому языку

В Архангельске завершил работу летний лагерь «Dance World»

Завершено асфальтирование участка трассы Усть-Вага–Ядриха

АЦБК и «Титан» поддерживают создание Верхнеюловского заказника

ВТБ кредитует ООО «Вирс»

В АЦБК получено свидетельство на ведение газоспасательных работ

За пять месяцев заготовка древесины леспромхозами «Титана» составила 991,7 тыс. м³

ГК «Титан» принимает участие в формировании новых российских стандартов FSC

Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»

"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

В Затоне продолжается благоустройство дворов

Под Северодвинском спасатели остановили девушку, желающую утопиться

За выходные в Поморье произошло три ДТП со смертельным исходом

В Архангельске задержан мужчина, грабивший прохожих

В Новодвинске произошел пожар в многоквартирном доме

Маргарита Елфимова выиграла серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по гребле

В Архангельске прошёл Всероссийский олимпийский день

На Северодвинский фестиваль футбола приедет Алексей Смертин

В Архангельске прошла спартакиада среди детских оздоровительных лагерей

Мария Ерохина завоевала серебряную медаль на первенстве мира по пауэрлифтингу

В Северодвинске в честь Дня молодежи пройдет танцевальная акция

Барабанщики из Колумбии выступили в Северодвинске

В столице Поморья отметили «Сабантуй»

В Архангельске прошло историческое карнавальное шествие

В Красноборске проходят "Сметанинские встречи"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru