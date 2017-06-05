В Архангельске пройдет Всероссийский Фестиваль красок

8 и 9 июля, начиная с 14 часов, в парке аттракционов «Потешный двор» будет проходить яркое и по-настоящему красочное мероприятие.

Начало июля для Архангельска вот уже в который раз окрасится самыми яркими цветами – в столице Поморья состоится Всероссийский Фестиваль красок. Два дня настоящего веселья, десять часов танцевальной музыки от лучших творческих коллективов и известных диджеев страны, тонны натуральной краски холи и свободный вход – вот главные критерии фестиваля.

- Здесь вас ждёт большой концерт и запуск красок. Прийти может любой желающий – ограничений нет. К тому же, приходить можно в любой одежде, приветствуются также необычные наряды. Больше всего подойдёт белая одежда – на ней лучше видны яркие цвета, – отметила заместитель директора парка Наталья Шаврина.

Вся краска, которая будет использована на Всероссийском Фестивале, прошла необходимые проверки и безопасна для человека. Краска отлично смывается с кожи и отстирывается с одежды. Приобрести её можно уже на мероприятии по 150 рублей за пакетик.

Главная идея Фестиваля состоит в том, что здесь все равны, независимо от цвета кожи и национальности, возраста и пола. Здесь нет места вредным привычкам, а допускаются только положительные эмоции, заражающие всех, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.