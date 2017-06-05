Завершено асфальтирование участка трассы Усть-Вага–Ядриха

Автодорога Усть-Вага–Ядриха является важной стратегической транспортной артерией, которая соединяет Архангельск с южными районами области. Она также является частью Северного транспортного коридора – связующего звена между скандинавскими странами, северными регионами России и Уралом.
Исходя из важности данного направления, Архангельской областью и соседними регионами – Республикой Коми и Вологодской областью – подготовлено предложение о рассмотрении возможности его передачи в федеральную собственность.
Работы по капитальному ремонту участка со 106-го по 110-й километр автомобильной дороги Усть-Вага–Ядриха были начаты осенью прошлого года. Подрядчиком на объекте являлосьООО «Севзапдорстрой».
На 2018–2019 годы запланирована подготовка проекта реконструкции данного участка. В 2019–2020 годах эти работы планируется осуществить. Поскольку проект будет достаточно затратным, для его реализации правительством Архангельской области планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование, - сообщает министерство транспорта Архангельской области.