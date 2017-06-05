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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/27/51504.html

Общество

Завершено асфальтирование участка трассы Усть-Вага–Ядриха

Завершено асфальтирование участка трассы Усть-Вага–Ядриха
Фото пресс-службы дорожного агентства «Архангельскавтодор»
Сегодня после капитального ремонта был официально введён в эксплуатацию участок региональной автодороги Усть-Вага–Ядриха. Теперь этот участок в Верхнетоемском районе, ещё в прошлом году бывший гравийным и доставлявший немало неприятностей водителям, стал современным шоссе с покрытием из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Автодорога Усть-Вага–Ядриха является важной стратегической транспортной артерией, которая соединяет Архангельск с южными районами области. Она также является частью Северного транспортного коридора – связующего звена между скандинавскими странами, северными регионами России и Уралом.

Исходя из важности данного направления, Архангельской областью и соседними регионами – Республикой Коми и Вологодской областью – подготовлено предложение о рассмотрении возможности его передачи в федеральную собственность.

Работы по капитальному ремонту участка со 106-го по 110-й километр автомобильной дороги Усть-Вага–Ядриха были начаты осенью прошлого года. Подрядчиком на объекте являлосьООО «Севзапдорстрой».

На 2018–2019 годы запланирована подготовка проекта реконструкции данного участка. В 2019–2020 годах эти работы планируется осуществить. Поскольку проект будет достаточно затратным, для его реализации правительством Архангельской области планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование, - сообщает министерство транспорта Архангельской области.

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