В Добролюбовке открылась выставка атласных роз

Розы из натурального шелка и ромашки из атласа! Картины, вышитые лентами, экспонируются в библиотеке впервые! Автор работ, расположившихся в отделе литературы по искусству, - Светлана Водочникова.

Вышивка лентами (из натурального и искусственного шелка, атласа) – занятие несложное, но хлопотное и кропотливое. Мало того, что ленту в два с половиной сантиметра шириной необходимо продеть в игольное ушко и протянуть сквозь ткань, ее еще нужно красиво уложить – в этом весь смысл.

Среди работ мастера – итальянский дворик с цветочными клумбами, светская дама с розами на шляпке, милый ангелочек в нежном венке... Но в большинстве своем работы Светланы – это цветочные композиции. Картина с маками вышита специально для выставки в Добролюбовке, а «Лесной домик» – подарок для милой внучки Вероники.

Светлана Николаевна Водочникова полюбила ленточки еще в советское время. А серьезно стала интересоваться вышивкой 8 лет назад. За эти годы ею создано более 700 работ. Как рассказывает мастер, начала с самого сложного – с розы, а любимый атласный цветок - пион.

Сегодня Светлана ведет мастер-классы, участвует в региональных выставках и ярмарках. Ее картины часто покупают туристы, работы мастерицы украшают интерьеры в Москве, Мурманске, Санкт-Петербурге, а также в Англии, Германии и Норвегии.

Кроме объемных картин, Светлана вышивает и совсем миниатюрные вещицы – игольницы, шкатулки, кулоны и браслеты.