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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/27/51497.html

Общество

У Плесецкой библиотеки до конца этого года должен появиться новый дом

У Плесецкой библиотеки до конца этого года должен появиться новый дом
В ночь с 12 на 13 мая в Плесецке сгорела районная библиотека, располагавшаяся на первом и втором этажах деревянного здания. В результате пожара посёлок утратил важнейший культурный центр.

Министерство культуры Архангельской области при поддержке муниципальной власти, жителей и организаций региона начало работы по восстановлению работы районной библиотеки.

Сбор литературы организован на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова. На сегодняшний день собрано около семи тысяч книг.

Для работников Плесецкой библиотеки предоставлено помещение: три комнаты площадью 70 квадратных метров по адресу: ул. Ленина, 29. Шкафы и столы есть, остаётся потребность в оргтехнике и компьютерном оборудовании.

Главное, в чём нуждается учреждение – в отдельном постоянном помещении и дальнейшем восстановлении библиотечного фонда.

По словам главы региона, основная задача сегодняшнего дня – найти для Плесецкой библиотеки достойное здание.

Предварительно выбрано здание «Ростелекома», которое необходимо выкупить и привести в порядок.

—Важно, чтобы при обустройстве нового здания были использованы самые современные технологии и учтены новые тренды, которые появляются в библиотечном деле, – отметил Игорь Орлов. – После того, как будут решены эти вопросы, необходимо продолжить восстановление библиотечного фонда. Для этого потребуется серьёзное вложение – порядка 20 миллионов рублей. Конечно, не сразу, но шаг за шагом, с участием неравнодушных жителей Поморья, это будет сделано.

Глава региона также уточнил, что до конца этого года необходимо решить все вопросы, связанные с имущественным комплексом. Для этого придётся всем активно поработать: и региональной власти, и муниципальной, и общественникам, и специалистам библиотеки.

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Комментарии
Из Плесецка, сегодня 16:50

А я Продолжу свое: 1. Понесет ли ответственность вневедомственная Охрана. Вызов пожарных был, когда дым пошел; 2. Почему пожарные не спасли документы бухгалтерии и отдела ЦПИ; 3.Кто из администрации понесет наказание за то, что сдавали в аренду помещения.
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