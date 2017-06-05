В Архангельске на Набережной появилась аллея городов воинской славы

Руководители и представители городов воинской славы и юные курсанты заложили аллею на нижней набережной вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы».
Прошлым летом такая аллея появилась в Ростове-на-Дону, и спустя год традиция продолжена в столице Поморья.
Кусты сирени дополнят зеленую зону, где уже есть акации и рябина, и уже скоро будут радовать архангелогородцев своими цветами. Саженцы были предоставлены питомником САФУ, и теперь за ними будут ухаживать юнаты и администрация Октябрьского округа, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.