В Архангельске на Набережной появилась аллея городов воинской славы

Ровно 45 кустов сирени - по числу российских городов, удостоенных почетного звания, высадили на Набережной Северной Двины делегаты VII съезда Союза городов воинской славы, который в эти дни проходит в Архангельске.

Руководители и представители городов воинской славы и юные курсанты заложили аллею на нижней набережной вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы».

Прошлым летом такая аллея появилась в Ростове-на-Дону, и спустя год традиция продолжена в столице Поморья.

Кусты сирени дополнят зеленую зону, где уже есть акации и рябина, и уже скоро будут радовать архангелогородцев своими цветами. Саженцы были предоставлены питомником САФУ, и теперь за ними будут ухаживать юнаты и администрация Октябрьского округа, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.