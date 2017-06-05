Молодежь пьет. Несмотря на запреты

Как известно, в России и других странах пили во все времена и при любых запретах. В Архангельске каждый год в мае и июне в дни последних звонков и выпускных действуют ограничения по продаже спиртного. Помогают ли они нашей молодежи быть трезвой?

В чём проблема?

Почти каждый архангелогородец, употребляющий спиртное на улице, набережной или в парке нарушает законодательство. Даже если это тихо сидящая пара на берегу Двины с бокалом вина.





Стоп. Я видел, что люди пили там вино, да и не только вино





Большинству таких людей полицейские не портят вечер выписанными штрафами по одной причине: полицейского там не оказалось.





Понятно. Какие статьи предусматривают нарушения?





Есть целый ряд статей КоАП, для любителей выпить в городе. Статья 20.20 предусматривает ответственность за распитие алкоголя в общественных местах со штрафом до 1500 рублей; 20.21 — за появление в общественных местах в нетрезвом виде со штрафом до 1500 рублей, или арестом до 15 суток; 20.22 — за употребление и нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет независимо от места со штрафом до 2000 рублей.





А где это «общественное место»?





К «общественным местам» закон относит: образовательные, культурные, спортивные и медицинские учреждения. Туда же приписываются все виды наземного транспорта (кроме частного авто) и даже автозаправки; рынки; нестационарные торговые точки (передвижные лавки); подъезды, лестничные площадки; дворы, парки, леса, пляжи; военные объекты.





М-м. А где пить всё-таки можно?





Только у себя дома или в баре. Пожалуй, это единственные места, до которых можно додуматься, если знаешь, что такое «общественное место».

А если замаскироваться в бумажный пакет или другую бутылку? Если полицейский заподозрит, что у вас в пакете или в бутылке из-под «колы» алкоголь, то можно раскошелиться на приличную сумму.





А что думают люди по поводу этих законов?





Мы опросили студентов, как главную покупающую силу алкогольной продукции. Но позже сами же и разрушили этот стереотип. Такие не все: есть выжимающие, в их понимании, из студенческой жизни всё, а есть те, кто видит «студенческую жизнь» в абсолютны других вещах.





— Я думаю, что это хороший закон. Но он не работает, — говорит Нина Сорокина, студентка САФУ, — взять, например, наше общежитие. Я не выступаю против того, что люди пьют, а, скорее, против того, какие последствия выходят после пьянок — драки, разборки... и против того, что пьяные парни, напившись, приходят выяснять отношения со своими девушками. Такое уже было. В пять или четыре утра приходят еле стоящие на ногах парни и просят позвать мою соседку по комнате. Она выходит. Начинаются какие-то разборки — повышенные голоса, всхлипы, и слова «шшш давай потише, люди спят», но голос не понижается. Затем соседка возвращается в постель, а те уходят. Но это повторяется снова через минут двадцать.





Бывает, что пьяные парни, девушки ходят по коридору и что-то орут, бегают, смеются — да, это весело. Им. Но не всем. К сожалению, за этим плохо следят. Вахтёр приходит только тогда, когда до её комнаты на первом этаже дойдет шум.





Пусть пьют, ничего страшного. Но, главное, чтобы это не мешало другим





— Я в этом году заканчиваю специалитет— прожил в этой общаге шесть лет и многое видел. Закон о распитии знаю, в общежитии его часто нарушают, — говорит Денис Гущин, студент САФУ — но ничего страшного не случается. Максимум, если парни больше выпьют, что-то у них в голове щёлкнет, побыкуют друг на друга, но потом их разнимают. Были случаи, конечно, когда из нашего окна парни вываливались. Как-то напились и вышли в наш туалет. Там курить можно — такое негласное правило, хотя прямо у входа висит предупреждение о выселении из общаги, в случае курения. Это было зимой. Открыли нараспашку окно, и один мой знакомый говорит, что может допрыгнуть из нашего окна до крыши маленькой пристройки общежития. Начали отговаривать. Но он был слишком уверен. В итоге, конечно же, не долетел. Со второго этажа — прямо на снег. Живой, ничего не сломал, бухой потому что был.





С этим окном в туалете, на самом деле, много историй. В общежитие после одиннадцати часов не пускают — такое правило. И те, кто хочет гостей на ночь — затаскивают их через наше туалетное окно. Был случай, что мы напились, где-то в другом месте — не в общаге. Вышли из бара — некуда идти и решили в общагу. Из общаги были только двое, а один парень с другого общежития. Решили затащить через окно. Взяли две простыни, их концы связали между собой. Скинули ему и начали тащить. Увидели его руки уже на подоконнике, но, видимо, соскользнули упал на замлю и не двигается. Потом он встал, залез. Но на следующее утро опухла нога — но позже выяснилось, что не перелом.





Это весело — хочется иногда побеситься. Но довольно часто бывает, что после таких пьянок бывает либо больно, либо стыдно.





Алкоголь в общежитиях был всегда. Может быть, в прошлом пиво или водка не были способами социализации человека. Но сейчас, как мне кажется, он им стал. Пьешь — друг, не пьешь — не друг. И никакие запреты не останавливают пойти и выпить. Побеситься вместе, а на следующее утро уже есть о чем вспомнить.



