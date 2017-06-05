В городе корабелов прошёл фестиваль «Street Life»

В прошедшую субботу на стадионе «Беломорец» было по-настоящему жарко. Там состоялся IX ежегодный фестиваль хип-хоп культуры и экстремального спорта «Street Life».

В этом году площадки фестиваля посетило более 1500 зрителей из Северодвинска, Архангельска и области. Территория стадиона на целый день превратилась в насыщенное пространство для любителей молодёжных видов спорта, танцев и уличной культуры. Работали экстрим-парк, танцевальная и музыкальная площадки и скалодром. Любителей уличных спорта и творчества собрали стритбол и граффити. Фестиваль хип-хоп культуры и экстремального спорта «Street Life» в очередной раз показал, насколько разнообразны увлечения молодого поколения.Для судейства были приглашены арбитры из Вологды и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях по экстремальным видам спорта приняли участие более 40 райдеров (наездников), которые удивляли зрителей невероятными выступлениями на роллерах, скейтах и велосипедах BMX. Северодвинец Яков Фокин, по мнению судей, исполнил лучший трюк на BMX. В жарких баттлах на танцевальной площадке в номинации «Breaking Pro» 1-е место заняла сборная Северодвинска и Архангельска. Победителями среди любителей стритбола стала команда «СОБР».На площадке граффити любой желающий смог попробовать себя в этом направлении. Их было немало. Второй год подряд на скалодроме, под наблюдением опытного мастера, можно было почувствовать себя настоящим скалолазом и забраться на самый верх, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.