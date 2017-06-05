Архангельск vs Северодвинск: «пазики» не пройдут!

Северодвинск всегда разительно отличался от Архангельска. Особенно это касается общественного транспорта. Как известно, за последние 15 лет в областном центре власти старательно угробили трамвай и троллейбус. Да и муниципальный автотранспорт переживает не лучшие времена.

В Северодвинске муниципальное ПАТП обанкротилось несколько лет назад. Тариф на проезд в городе корабелов сегодня составляет 25 рублей против 21 в Архангельске. Однако ситуация с общественным транспортом здесь разительно отличается от «старшего брата». Во-первых, на дорогах редко увидишь пазики. Во-вторых, сервис автоперевозок значительно лучше: стоит проехать на одном из маршрутов, чтобы это понять. Ну и проблем с хамством, включенными рациями и гонками в Северодвинске нет. А городская власть с перевозчиками не конфликтует, работая в нормальных цивилизованных условиях. Почему такого нет в Архангельске?

Как правило, в качестве оправдания власти говорят, что областной центр гораздо более неудобный и вытянутый. Мол, ездить из Фактории в Маймаксу или из центра на левый берег – это вам не по компактному Северодвинску «плыть». Мнение это веское и аргументированное. Но почему тогда в Северодвинске решили проблему с сервисом, об ужасах которого годами твердят в Архангельске?

Ситуация с автотранспортом в Северодвинске оценивается на сегодня как одна из лучших в Северо-Западном округе (не считая Санкт-Петербург). В городе действуют три частных перевозчика, которые на рынке уже далеко не первый год. «Одно из условий проведения муниципального конкурса на перевозки – замена старых автобусов на новые. Сегодня в городе ходят вместительные автобусы, от 71-го человека и выше, 11-метровые комфортабельные «Лиазы» с автоматической системой объявления остановок. При этом наши автобусы не заклеены рекламой, они разных цветов, радуют глаз», - рассказывает начальник отдела энергетики, транспорта и связи администрации города Аркадий Маштаков.

В Северодвинске практически решили проблему нелегальных перевозчиков. Но «пазики» все-таки есть, правда, они в основном работают на дачных маршрутах. В городе их не так много, в общей массе они не так бросаются в глаза. Что касается повышения тарифа до 25 рублей, то оно не вызвало протестной реакции людей. «Если сервис хороший, автобусы ходят по расписанию и не переполнены, то почему бы не заплатить 25 рублей», - рассуждает обычный житель города корабелов.

А жалуются северодвинцы в основном на… нехватку сидячих мест. То бишь, те же дачники не садятся в автобус только из-за того, что придется 15-20 минут стоять. И ждут следующего автобуса. Представить такие «капризы» у нас, в Архангельске, практически невозможно. Вы проедьтесь утром из Маймаксы или с Сульфата в центр и посмотрите, как «утрамбованы» пассажиры. Возмущаются, но терпят.

Где-то с год назад в Архангельске начали усердно бороться с нелегалами. В итоге, некоторые маршруты действительно исчезли, другие видоизменились. Стало ли от этого лучше? Не особо. Как ездили редко на окраины, так и ездят. Как не уехать после 10 вечера из центра, так и не уехать. Как гоняли, хамили и матерились по рации, так и продолжают это делать. А губернатор и глава города нашим перевозчикам не указ. Все это очень напоминает какую-то «деревенскую мафию», где существуют скорее не законы, а понятия. «Не нажал кнопку – проехал остановку», - такие объявления можно прочитать в архангельских пазиках. А в соседнем Северодвинске тем временем автоматически объявляют эти самые остановки. И кондуктор не шипит на пассажира из-за того, что он «не услышал», когда спросили – есть ли выходящие?

Все больше убеждаешься, что транспортный коллапс, в котором пребывает Архангельск, не вылечить. Меняются мэры, а проблема остается. А тут еще автотранспортники выходят в Агентство по тарифам с требованием поднять стоимость. Или рассуждают хитрее: пусть областная власть компенсирует перевозчикам их потери, взяв на себя, а не перекладывая на плечи людей все расходы. В любом случае потеряет или областной бюджет или рядовой гражданин. А наши владельцы пазиков снова будут в выигрыше. Продолжая втюхивать свой «быдло-сервис» архангелогородцам.

Конечно, в Северодвинске в транспортной сфере тоже не все гладко, есть свои проблемы и недоработки. Но почему тогда здесь стараются услышать мнение горожан и найти компромисс с перевозчиками, а в Архангельске «воз и ныне там»?