В Новодвинске День молодежи отметили фестивалем субкультур

25 июня в Новодвинске прошёл комплекс мероприятий под общим названием «Молодёжный удар». Фестиваль приурочен к празднованию Дня молодёжи в России, который ежегодно отмечается 27 июня.

Место и формат проведения праздника были опробованы впервые. Ранее День молодёжи в Новодвинске отмечался в парке на берегу реки Северной Двины.

Новодвинцев ждала насыщенная культурно-спортивная программа. Фестиваль субкультур включил в себя уличные состязания, показательные выступления различных направлений молодёжных увлечений, мастер-классы, игры, акции, рок-концерт.

В турнире по уличному баскетболу приняли участие 19 команд из Новодвинска и Архангельска. Победителями в возрастной категории до 18 лет среди девушек стала команда «Медузики» из Архангельска, среди юношей - «Собр» из Северодвинска. Среди взрослых команд у женщин первое место заняла «Виктория» из Архангельска, у мужчин - «Парни с другой планеты», Новодвинск.

- В турнире по мини-футболу приняло участие шесть команд, - рассказал руководитель Новодвинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Виталий Филиппов. - Игры проводились по круговой системе и выявили сильнейших футболистов города.

В итоге бронзовые медали завоевал «Строитель», серебряные призёры - игроки футбольного коллектива «Торпедо», обладателем золота, а также главного трофея «Кубка МГЕР - 2017», стала команда «Флагман». Победные регалии вручал призёрам председатель совета по развитию физкультуры и спорта в г. Новодвинске Евгений Каменев.

- Игры на кубок МГЕР - своеобразный подарок для болельщиков, приуроченный к празднованию Дня российской молодёжи, - отметил Евгений Вячеславович. - Ребята готовились к этим соревнованиям и показали виртуозную игру.

Прямо на Комсомольской площади была установлена площадка с рампой для показа мастерства роллеров, скейтеров и бэмеров. Вниманию зрителей - трюки от профессиональных и начинающих экстремалов.

Показательные выступления кроссфитеров заключались в программе упражнений на силу и выносливость - ручное перемещение автомобиля с помощью троса, переворачивание и перенос тяжёлой шины на определённое расстояние.

Во второй половине дня на площади состоялся рок-концерт с участием групп из Новодвинска и Архангельска, в том числе «Чёрного рынка» и «Живых камней».

Много развлечений было организовано в парке за зданием Новодвинского городского культурного центра. Здесь, при непосредственном участии активистов молодёжного центра города, прошли водяные бои для детей. Также каждый желающий ребёнок получил в подарок аква-грим и рисунок по телу хной.

На сцене парка состоялись показательные выступления, а также мастер-классы от новодвинской школы капоэйры и уличным танцам. Для этого к нам в гости приехали группы «Отражение» и Dance team "FREEDOM".

В парке же провели очередной, полюбившийся многим подросткам, праздник холи «Краски лета». Юные новодвинцы стали участниками яркого шоу и щедро посыпали друг-друга специальными сухими разноцветными порошками, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.