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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/26/51481.html

Общество

Две школы Архангельска получили имена Николая Лаверова и Павла Усова

Две школы Архангельска получили имена Николая Лаверова и Павла Усова
Имя академика Николая Лаверова присвоено эколого-биологическому лицею, а имя Героя Советского Союза Павла Усова школе №36.

- Учащиеся эколого-биологический лицея углубленно изучают естественно-научные дисциплины, и пример жизненного, профессионального пути ученого, нашего земляка Николая Павловича Лаверова может успешно использоваться в образовательном и воспитательном процессе. Мы получили согласие родственников Николая Павловича, которые поддержали идею присвоения лицею имени ученого Лаверова. Впереди работа по созданию именной аудитории, конференции, мероприятия, нацеленные на изучение биографии и научных трудов Николая Павловича Лаверова, - рассказал директор эколого-биологического лицея Сергей Ушаков.

В историко-краеведческом музее средней школы № 36 уже несколько лет существует и пополняется раздел, посвящённый памяти архангелогородца, Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова. Идея узнать об этом человеке больше, чем надпись на мемориальной доске, и рассказать всем учащимся школы возникла у ребят, живущих на улице, названной в честь Павла Усова. Теперь его имя также будет носить и школа, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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