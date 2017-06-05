Эксперты со всей России собрались в Архангельске, чтобы обсудить патриотическое воспитание

В Архангельске начала работу конференция «Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности».

Она проходит в рамках VII Съезда Союза городов-героев и городов воинской славы. На мероприятии выступают специалисты в области культуры, образования, филологии, истории, психологии и права, сотрудники патриотических организаций, педагоги и представители органов власти.

Специалисты вуза рассмотрят экстремизм как качество молодежной культуры и способы его позитивной направленности, влияние корпоративной культуры военно-патриотических организаций на воспитание молодежи, историю формирования Архангельской области от Петра I до Владимира Путина как средство патриотического воспитания, а также другие темы.

По окончании мероприятия 26 июня участники конференции и волонтеры САФУ посадят 45 символических саженцев сирени (по количеству городов воинской славы) близ памятника-стелы «Архангельск-город воинской славы».

За ходом пленарного заседания можно следить по онлайн-трансляции, - сообщает пресс-служба САФУ.