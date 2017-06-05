Фестиваль лоцманских традиций «Открытый фарватер» пройдёт в Приморском районе

На три дня жители и гости района станут ближе к традициям наших мужественных предков, историям о подвигах моряков, величественной музыке Севера и вкуснейшей поморской кухне.

Почетными гостями станут потомки лоцманов Пустошинско - Амосовской волости и из других регионов.

Фестиваль начнет свою работу в поселке Уемский, в Доме культуры. 30 июня в 12 часов состоится торжественное открытие фестиваля.

Подарком для участников станет выступление ансамбля Северного народного хора «Поморские кружания».

После открытия начнет свою работу форум «От поморских вожей до освоения Арктики», на котором выступят ученые.

В конце форума на большом экране будет показан документальный публицистический фильм из архива лоцманской династии Бутаковых «Штрихи семейной биографии». В поселок Уемский можно приехать на автобусах номер 104 (от железнодорожного вокзала) и 108 (от автовокзала). Вход свободный.

1 июля гостям фестиваля будет представлено морское наследие города Архангельска - запланированы экскурсионные программы на Судоремонтный завод «Красная кузница» и путешествие в Новодвинскую крепость по маршруту «Морская крепость Императора Петра I».

2 июля на родине лоцманов, в Пустоши, состоится большой историко – культурный праздник «Открытый фарватер». Пустошинские лоцманы – покорители Арктики. В 1912 году к Северному полюсу отправилась экспедиция Г.Я. Седова. В числе 22 участников был и Александр Пустошный, потомственный лоцман. Девизом экспедиции стали слова Георгия Седова: «Кому как не нам, привыкшим к морозам, заселившим Север, добраться до полюса! И полюс будет Русским!».

Участников ждет выступление Северного русского народного хора, коллективов художественной самодеятельности Приморского района, г. Архангельска, мастер – классы по вязанию морских узлов от курсантов Арктического морского института, традиционные поморские угощения, молодецкие силовые состязания, а также программа для детей. Гости познакомятся с интересными фактами из семейных архивов лоцманских династий.

На праздник можно приехать на теплоходе из Соломбалы с набережной Седова. Отправление теплохода в 10.10 и 12.00 (остановка Выселки). Гости праздника в солнечный летний день смогут прогуляться по старинным деревням острова, сфотографироваться на живописном мостике, посетить единственный в России Музей лоцманов и принять участие в праздничном гулянии. Также в этот день можно будет посетить новую поморскую гостиную в здании библиотеки, и познакомиться с баннерной выставкой "Арктика: прошлое, настоящее, будущее".

Дополнительную информацию о празднике можно узнать, позвонив организаторам фестиваля по телефонам 64-21-66, 27-12-76.