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Общество

С днем города архангелогородцев поздравил участник телешоу "Голос" Михаил Житов

С днем города архангелогородцев поздравил участник телешоу "Голос" Михаил Житов
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Михаил – наш земляк, участник пятого сезона вокального телевизионного шоу «Голос».

Восхищённые зрители наслаждались концертной программой, которую специально для горожан подготовила группа ставшего уже известным архангелогородца. Михаил Житов буквально заражал всех своей энергетикой.

- Архангельск воспитал и сформировал Михаила, дав ему образование, первый сценический опыт. Мы благодарны этому городу за талантливого певца и музыканта,- рассказали участники группы «Vougal».

Вся площадь наполнилась музыкой и хорошим настроением. Михаил Житов признался, что очень любит Архангельск. По его словам, люди здесь живут особенные, тёплые и родные его сердцу.  

Финальным аккордом праздника стали  праздничный  фейерверк и совместное исполнение всеми горожанами песни «Мы любим тебя, Архангельск», ставшей музыкальным символом города на Двине, - сообщает пресс-служба администрации города.

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