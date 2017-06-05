Температура ночью +7,+12°, на северо-востоке местами до +2° ; днем +17,+22°, на северо-востоке области +13,+18°, - сообщает Северное УГМС.
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26 июня в Поморье ожидается дождь, местами грозы
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Понедельник, 26 июня, 10:51
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/26/51468.html
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26 июня в Поморье ожидается дождь, местами грозы
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами грозы, ливни. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью +7,+12°, на северо-востоке местами до +2° ; днем +17,+22°, на северо-востоке области +13,+18°, - сообщает Северное УГМС.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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