Архангелогородцы в день города получили награды

За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, развитие ветеранского движения и большой личный вклад в повышение престижа и авторитета Архангельска в Российской Федерации и за рубежом Глава города Игорь Годзиш наградил нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском» Анатолия Бутко.

Анатолий Николаевич - член Архангельского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота».

За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, профессиональную тренерскую деятельность по подготовке мастеров спорта международного класса по плаванию нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском» награжден Александр Лагунов.

Александр Иванович - тренер регионального центра спортивной подготовки «Поморье».

Среди награждённых также - председатель Совета директоров акционерного общества «Архангельскгражданреконструкция» Сергей Киткин, отмеченный за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, активное участие в благотворительной деятельности.