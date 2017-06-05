Архангелогородцы в день города получили награды

Анатолий Николаевич - член Архангельского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота».
За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, профессиональную тренерскую деятельность по подготовке мастеров спорта международного класса по плаванию нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском» награжден Александр Лагунов.
Александр Иванович - тренер регионального центра спортивной подготовки «Поморье».
Среди награждённых также - председатель Совета директоров акционерного общества «Архангельскгражданреконструкция» Сергей Киткин, отмеченный за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, активное участие в благотворительной деятельности.