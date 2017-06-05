Город-побратим пожелал Архангельску жаркого израильского солнца

В адрес жителей столицы Поморья пришел поздравительный адрес от израильского города-побратима Ашдода.

- Мы гордимся нашим российским побратимом – городом со славной историей. Наши дружеские отношения помогают достичь понимания, знакомиться с местными традициями, проектами, изучать успешный опыт в разных областях деятельности.

Ашдодская делегация неоднократно принимала участие в Дне города Архангельска, и мы знаем, как гостеприимно и тепло вы умеете встречать гостей. На ваших мероприятиях уже побывал ашдодский цирк «Дорато»», а музыканты из столицы Поморья выступали у нас на международном джазовом фестивале Superjazz Ashdod. Мы продолжаем развивать эти и другие сферы сотрудничества. Желаем Архангельску успешно развиваться, соответствовать времени, справляться со сложными задачами, которые стоят перед всеми городами мира.

В День рождения Архангельска хотим передать вам частицу жаркого израильского солнца и тепло наших сердец! - говорится в поздравлении города-побратима.