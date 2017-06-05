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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/25/51463.html

Общество

В день города в Архангельск приходит потепление

В день города в Архангельск приходит потепление
Однако местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +14,+19°, местами +9,+14°, сообщает Севметео.

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