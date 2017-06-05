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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/24/51459.html

Общество

В Архангельске на набережной создают зону отдыха

В Архангельске на набережной создают зону отдыха
фото с сайта мэрии Архангельска
Бригада специалистов монтирует деревянные настилы в соответствии с молодежным проектом по созданию рекреационного комплекса.

Напомним, 6 июня Глава Архангельска Игорь Годзиш встретился с молодым архитектором Александрой Ивановой и инженером Ильёй Третьяковым, которые  презентовали градоначальнику свой проект. Проект был доработан при содействии специалистов департамента градостроительства Администрации города.

Создание рекреационного комплекса на участке набережной  неподалеку от памятника адмиралу Кузнецову предполагает сооружение поверх гранитных ступеней и  парапета деревянных настилов, на которых будет удобно сидеть во время прогулок. Впоследствии здесь предполагается обустроить места для парковки велосипедов, установить урны, декоративные деревья в специальных вазонах.

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