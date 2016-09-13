Блогеру Варламову не дает покоя "плохой" Архангельск

Топовый российский блогер Илья Варламов вновь вспомнил про Архангельск. Два года назад он приезжал в наш город, после чего написал пост в своем блоге, где разнес его "по кочкам". А затем составил рейтинг "ужасных мест" планеты, куда включил и архангельский Сульфат.

На сей раз блогер озадачился письмом архангельской молодежи 1967 года своим потомкам в 2017-м. Такие вещи любили делать в советские годы, зарывая капсулу с текстом и пожеланиями на будущее.

В послании, которое обнародовал в своем блоге Варламов, в частности, говорится: "Дорогие ровесники XXI века! К вам обращаемся мы – поколение молодых северян шестидесятых годов XX столетия. Мы пишем вам в год, когда наша Родина отмечает 50-летие Советской власти, пишем от имени 120-ти тысяч комсомольцев, которые во всех концах нашего края героически трудятся во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма. Мы хотим рассказать вам о нашем времени и о себе.



Молодежь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращенную нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были болота; гиганты лесохимии Севера – Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь Архангельск – кипящая стройка, и мы – всегда на лесах ее".

В качестве пожелания комсомольцы 1967 года написали потомкам: "Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины".

Блогер Варламов посвятил данному посланию такую ремкарку: "Как-то не справился Архангельск с заветами комсомольцев. Не летают юные архангелогородцы по мировым галактикам. Не живёт современная молодёжь столицы Поморья лучше советской".

В социальных сетях нынешнее упоминание про Архангельск не вызвало такого резонанса, как было два года назад после визита Варламова. Скорее всего, архангелогородцы потеряли интерес к креативному москвичу, выискивающему в нашем городе блох. С другой стороны, можно приехать в любой город России и найти там подобные послания 50-летней давности, сравнить их и ужаснуться.

О Варламове, "Ревизорро", Гришковце, Третьяке и других федералах, нашедших блох в Архангельске, мы писали еще осенью. Однако тенденция...