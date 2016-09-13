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Блогеру Варламову не дает покоя "плохой" Архангельск

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/24/51457.html

Общество

Блогеру Варламову не дает покоя "плохой" Архангельск

Блогеру Варламову не дает покоя "плохой" Архангельск
Илья Варламов нас заметил!
Топовый российский блогер Илья Варламов вновь вспомнил про Архангельск. Два года назад он приезжал в наш город, после чего написал пост в своем блоге, где разнес его "по кочкам". А затем составил рейтинг "ужасных мест" планеты, куда включил и архангельский Сульфат.

На сей раз блогер озадачился письмом архангельской молодежи 1967 года своим потомкам в 2017-м. Такие вещи любили делать в советские годы, зарывая капсулу с текстом и пожеланиями на будущее. 

В послании, которое обнародовал в своем блоге Варламов, в частности, говорится: "Дорогие ровесники XXI века! К вам обращаемся мы – поколение молодых северян шестидесятых годов XX столетия. Мы пишем вам в год, когда наша Родина отмечает 50-летие Советской власти, пишем от имени 120-ти тысяч комсомольцев, которые во всех концах нашего края героически трудятся во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма. Мы хотим рассказать вам о нашем времени и о себе.

Молодежь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращенную нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были болота; гиганты лесохимии Севера – Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь Архангельск – кипящая стройка, и мы – всегда на лесах ее".

В качестве пожелания комсомольцы 1967 года написали потомкам: "Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины". 

Блогер Варламов посвятил данному посланию такую ремкарку: "Как-то не справился Архангельск с заветами комсомольцев. Не летают юные архангелогородцы по мировым галактикам. Не живёт современная молодёжь столицы Поморья лучше советской".

В социальных сетях нынешнее упоминание про Архангельск не вызвало такого резонанса, как было два года назад после визита Варламова. Скорее всего, архангелогородцы потеряли интерес к креативному москвичу, выискивающему в нашем городе блох. С другой стороны, можно приехать в любой город России и найти там подобные послания 50-летней давности, сравнить их и ужаснуться. 

О Варламове, "Ревизорро", Гришковце, Третьяке и других федералах, нашедших блох в Архангельске, мы писали еще осенью. Однако тенденция...

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:42

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 16:47

... это не тенденция, это месть неба ДИ и лично Морозову за то, что он недавно назвал Северодвинск захолустьем... Бог шельму метит, говорят в таких случаях. А Архангельску давно пора объявить прохиндея-блогера персоной нон-грата!!

Эсквайр, сегодня 16:53

... и еще совет - не приглашайте более Прокофьева в качестве эк перта на подобные темы, это чемодан с двойным дном

Петя, сегодня 17:01

Северодвинск еще называют Северопьянск и Свинск

Эсквайр, сегодня 17:53

... у дяди Пети во лбу ни пяди, бывают, дети, такие дяди
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