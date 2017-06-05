Ветер северо-западный, на юго-востоке области юго-западный и западный 6-11 м/с. Температура ночью +2,+7°; днем +9,+14°, на северо-востоке +5,+10°.
В воскресенье, по данным синоптиков, столбик термометра поднимется днем до 16-19 градусов.
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Суббота, 24 июня, 18:22
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/24/51456.html
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Сегодня в Поморье прохладно, потепление ожидается завтра
Как сообщает Севгидромет, 24 июня в Архангельской области облачная с прояснениями погода. Местами дождь.
Ветер северо-западный, на юго-востоке области юго-западный и западный 6-11 м/с. Температура ночью +2,+7°; днем +9,+14°, на северо-востоке +5,+10°.
В воскресенье, по данным синоптиков, столбик термометра поднимется днем до 16-19 градусов.
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