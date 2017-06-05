Архангельскому управлению ФСБ исполняется без одного года 100

В июне 1918 года в соответствии с директивой Центра о повсеместном создании губернских чрезвычайных комиссий была образована Архгубчека по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Молодой спецслужбе выделили особняк на улице Лютеранской, дом 6.

Первым начальником вновь созданной структуры был утверждён Пётр Игнатьевич Лукьянов 1890 года рождения. Бывший Путиловский рабочий, фронтовик, опытный организатор Пётр Игнатьевич прибыл на Север из Керчи, где работал военным комиссаром города и крепости.

Официальной датой образования Архгубчека принято считать 24 июня 1918 года. Именно этим числом датирована записка за подписями представителей ВЧК Евсеева и Ульяновского, в которой сообщалось о создании в Архангельске Губчека в количестве 5 членов и секретаря – «Васильченко, Педо, Валюшис, Буревалов, Лукьянов и Виленчик - все видные коммунисты города Архангельска».

Становление отечественных органов безопасности проходило в крайне сложной политической обстановке: гражданская война, интервенция, разгул анархии, спекуляции, бандитизма и саботажа чиновников.

Наш регион всегда обладал особым статусом и события, происходящие здесь, могли повлиять на ситуацию в стране в целом. Первыми шагами чекистов стали регистрация буржуазии, бывших офицеров и изъятие у них оружия…

За почти вековой период спецслужба постоянно реформировалась. Менялись её названия, функции, задачи. При всём этом главной целью всегда оставалась защита интересов Отечества.

Архангельские контрразведчики оставили заметный след в истории страны: борьба с интервенцией и разрухой, организация крупных партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, участие в дальних рейдах в тыл врага, выявление и ликвидация фашистских диверсионно-разведывательных групп, ведение уникальных радиоигр с противником, послевоенное восстановление промышленности и сельского хозяйства, розыск госпреступников, противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, опасные командировки в горячие точки планеты…

Сегодня архангельские контрразведчики поддерживают славные традиции, переданные ветеранами, ответственно решают поставленные задачи, выезжают в командировки со сложной оперативной обстановкой, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Ключевыми направлениями деятельности органов безопасности России, требующими особого внимания сегодня, остаются контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, экстремизмом, экономическими преступлениями, коррупцией, контрабандой, оргпреступностью, пресечение каналов поступлении в нашу область наркотиков и психотропных веществ, противодействия незаконной миграции и т.д.

В канун праздника сотрудники Регионального управления ФСБ поздравили участников Великой Отечественной войны, вручили им памятные подарки.

В историко-демонстрационном зале РУФСБ совместно с Архангельской областной научной библиотекой им Н.А. Добролюбова организована передвижная литературная выставка, посвящённая истории Управления с момента его создания и до нынешнего времени.

Не забывают сотрудники Управления и о семьях своих товарищей, погибших при исполнении служебного долга, и о тех, кто сейчас находится далеко от дома в опасных служебных командировках.