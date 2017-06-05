В Северодвинске заложат новую атомную подлодку «Ульяновск»

Последняя из серии «Ясень-М» - новейшая подлодка «Ульяновск» будет заложена 28 июля на Севмаше, сообщает РИА Новости.

- Планируется, что седьмой по счету (шестой в серии) атомный подводный крейсер четвертого поколения, построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», будет заложен на северодвинском предприятии «Севмаш» 28 июля текущего года. Приказом главнокомандующего ВМФ России подводной лодке присвоено наименование «Ульяновск», — отметил заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

До 2020 года для флота планируется построить семь подлодок проекта «Ясень-М», из них шесть — по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии «Северодвинск» был передан ВМФ ещё в 2014 году.

По усовершенствованному проекту «Ясень-М» (885М) строятся многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск», которые имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На их вооружении находятся мины, торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».