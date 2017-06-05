В Архангельске кораблю присвоили имя Всеволода Воробьёва

Церемония состоялась сегодня на Красной пристани. Большой гидрографический катер БГК-2154 назвали «Всеволод Воробьёв».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов, военные моряки и юнармейцы стали свидетелями этого торжественного события.

— Сегодня мы присутствуем на историческом событии – присвоении имени Всеволода Ивановича Воробьёва большому гидрографическому катеру БГК-2154. Это продолжение славных традиций давать кораблям имена наших соотечественников, людей, которые являются гордостью нации. Сегодня знаменитую морскую династию Воробьёвых продолжает внук Всеволода Ивановича – контр-адмирал Владимир Воробьёв, командир Беломорской военно-морской базы, - отметил командующий Северным флотом Николай Евменов.

Всеволод Воробьёв посвятил всю свою жизнь морю. Он проводил гидрографические работы в Карском море и устьях рек Сибири и был одним из первых, кто начал использовать радиопеленг.

Во время Великой Отечественной войны в Ленинграде и Кронштадте он работал на гидрографическом обеспечении боевого траления и минных постановок, на аэрофотосъемке минных заграждений, и на артиллерийской инструментальной разведке.

Капитан 1 ранга Всеволод Воробьёв награждён многочисленными орденами и медалями. В его честь в 1992 году назвали пролив между островами Западный и Восточный Каменный в Карском море.

— Сегодняшнее знаменательное событие, как и запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк и открытие новой базы пограничных кораблей в Архангельске, приурочено к празднованию 80-летия Архангельской области. Это ещё раз подтверждает тот факт, что Архангельская область продолжает достойно нести службу северного форпоста России, обеспечивать оборону и безопасность России. Желаю морякам достойной службы, а кораблю семь футов под килем, – приводит слова Игоря Орлова пресс-служба областной администрации.